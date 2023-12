Rinasce la Coppa Intercontinentale: già decise le date del 2024

... c'è anche la rinascita della vecchiaIntercontinentale . Con la nuova formula, infatti, il Mondiale per club non eleggerà più al termine di ogni anno solare la squadra campione del mondo, come ...

A 20 anni dall'ultima edizione, vinta dal Porto nel 2004, ritorna la storica competizione che opponeva i campioni d'Europa a quelli del Sud America: svelata la nuova formula ...

