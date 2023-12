Resilienza vantaggio per le imprese SharkNet | Marcantoni | “Importantissime le relazioni autentiche con i clienti”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Per l’89% delle aziende laè uncompetitivo essenziale. Strategie creative e a basso costo per favorire il business. Dal baratto modernizzato alle partnership con business complementari “Mater artium necessitas”: la necessità è la madre delle abilità. L’antica massima latina, trova una rinnovata rilevanza nel contesto contemporaneo, caratterizzato da una complessità di rischi senza precedenti. Conflitti geopolitici, una pandemia persistente, l’inflazione galoppante, il mercato del lavoro sempre più incerto, riuscire ad adattarsi ai cambiamenti e rispondere in modo proattivo, non solo per sopravvivere, ma per prosperare, sembra essere l’unica forma possibile di. Unache non si limita più a un mero atto di resistenza, ma si estende a un ambito più ambizioso: crescere e ...