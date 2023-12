Report | Vittorio Sgarbi e la storia del quadro di Manetti rubato – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) E alla fine il servizio sue i quadri rubati va in onda anonostante le diffide. Il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni ha provato fino all’ultimo a bloccarlo. Ma senza risultati. E così l’inchiesta sul dipinto “La cattura di San Pietro” di Rutilioracconta ladell’opera rubata nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte. I ladri l’hanno tagliata via dalla cornice e l’hanno sostituita con una grande foto.invece sostiene di averlo ritrovato per casa durante i lavori di Villa Maidalchina a Viterbo. Poi l’ha esposto durante una mostra su Caravaggio e i suoi allievi. Nel servizio di Manuele Bonaccorsi in collaborazione con Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano si nota che tra il dipinto esposto e quello...