Regole degli imballaggi | intesa tra i ministri dell’Ambiente Ue L’Italia è l’unica contraria

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sul regolamento suglie i rifiuti dio il Consiglio Ue adotta la posizione ufficiale in vista del trilogo con Parlamento e Commissione eè l’unico Paese ad opporsi. E a rimanere sempre più isolata. Ieuropei hanno raggiunto l’accordo su un testo che, per diversi versi, è anche più ambizioso di quello adottato a novembre dal Parlamento. E quello, vale la pena ricordarlo, è stato approvato a larga maggioranza, con i voti di Pd, M5s e di gran parte di Forza Italia (sempre contrari Lega e Fdi, nonostante il testo fosse molto diverso da quello proposto il 30 novembre 2022 dalla Commissione Ue). La posizione appena adottata, invece, sembra avvicinarsi proprio a quel testo. Ma se per il Consiglio Ue si “trova un equilibrio” tra “l’ambizione della proposta ...