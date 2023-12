Regione Lombardia stanzia fondi per GAL

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Il dinamismo dei Gruppi di Azione Locale genera da tempo una serie di opportunità rilevanti per lo sviluppo delle aree considerate svantaggiate secondo i criteri stabiliti dall’Unione Europea e rivitalizza il tessuto imprenditoriale e sociale di aree montane desiderose di inserirsi in nuovi processi di sviluppo produttivo”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai, organizzazioni aderenti alla rete di CAI Agromec, ha commentato il recentemento di nuovida parte dellaa favore dei GAL, organismi che riuniscono attori pubblici e privati operanti su uno stesso territorio rurale. Complessivamente lahato 63 milioni di euro per sostenere i progetti presentati ...