Reazione a Catena 18 dicembre 2023 | i Tieni il Tempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 18. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni iil, mamma, papà e figlio di Brescia, tutti e tre cronometristi. Iil– Giangi, Laura e Riccardo, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 47.500 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 15.375 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce ...

Amici , dal compito di Mida ai commenti dei tre prof : ecco cosa è emerso nell’ultimo daytime Amici , questo pomeriggio è andato in onda un nuovo ... (361magazine)

Amici , dal compito di Mida ai commenti dei tre prof : ecco cosa è emerso nell’ultimo daytime Amici , questo pomeriggio è andato in onda un nuovo ... (gossipitalia.news)

Ormai dal 14 dicembre, in queste battute finali di Reazione a Catena , i campioni in carica sono i Tieni il tempo. Oramai si confermano da diverse ... (liberoquotidiano)

Riflettori ancora puntati sullo studio di Marco Liorni, su Reazione a Catena , il game-show in onda su Rai 1 e campione di ascolti. Oggi, lunedì 18 ... (liberoquotidiano)

Gratta e vinci , il party in ufficio si è concluso in un modo inaspettato: loro sì che sanno cos’è la condivisione. Aveva comprato online i regali di ... (ilveggente)

Gratta e vinci, tutti vorrebbero un capo così: reazione a catena

Gratta e vinci, il party in ufficio si è concluso in un modo inaspettato: loro sì che sanno cos'è la condivisione. Aveva comprato online i regali di Natale a loro destinati. Peccato solo, come ogni ...

Tieni il tempo, bufera a Reazione a Catena: "Dovete sospenderlo" Liberoquotidiano.it

Dal basket alla tv: una famiglia di Lonato a «Reazione a catena» Giornale di Brescia

Gratta e vinci, tutti vorrebbero un capo così: reazione a catena

Gratta e vinci, il party in ufficio si è concluso in un modo inaspettato: loro sì che sanno cos'è la condivisione.

Colpo grosso per la Rai: torna alla ribalta il noto conduttore, nessuno poteva immaginarlo | Ecco cosa sta accadendo

Ribaltone totale in Rai: dopo mesi di incertezza arriva la conferma, l'amato conduttore torna in pole position nell'ammiraglia.