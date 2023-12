Real Madrid | tegola per Ancelotti | rottura del crociato per Alaba

Liga, notte in testa per il Real Madrid , che batte il Villar Real 4-1 e in attesa del Girona ritorna in vetta alla classifica Il Real Madrid torna ... (calcionews24)

Commenta per primo Allarme rosso in casaper le condizioni di David Alaba . Il difensore austriaco si è fermato nel corso della sfida vinta per 4 - 1 dalle Merengues contro il Villarreal per un problema al ginocchio sinistro che ...

Real Madrid-Villarreal 4-1: Bellingham-Rodrygo-Brahim-Modric, Ancelotti 1° per una notte Eurosport IT

Scherma, "La bellezza in un gesto" è sbarcato a Madrid con la nazionale Under 20 di sciabola

L’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e la Real Federación Española de Esgrima, ha infatti organizzato un incontro di approfondimento sulla storia della ...

Altra grave perdita per il Real Madrid. I Blancos hanno perso per infortunio fino a fine stagione David Alaba. Per il difensore austriaco rottura del legamento crociato.