(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilperde Davidper unlungo periodo a causa di un un grave infortunio alavvenuto durante la vittoria di ieri sera per 4 - 1 contro il Villar. Il centrocampista ...

Nella gara serale della diciassettesima giornata di Liga arriva un facile successo per il Real Madrid , che al Santiago Bernabeu si sbarazza del ... (sportface)

Brutta tegola in casa Real Madrid . Il difensore David Alaba ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. ... (sportface)

Nel giorno in cui il Milan vince e convince contro il Monza, Brahim Diaz decide di firmare un gol favoloso con il suo Real Madrid (pianetamilan)

Il Real Madrid perde un’altra pedina in difesa perché dopo la vittoria contro il Villar Real Ancelotti ha perso David Alaba Il Real Madrid perde ... (calcionews24)

Un netto successo per il Real Madrid, che domina il Villar Real 4-1 nella diciassettesim giornata di Liga, ma l’ennesimo infortuni o grave di questa ... (sportface)

Alaba ko, grave infortunio per il centrale del Real: le sue condizioni

Ilha vinto contro il Villarreal e si è ripreso momentaneamente la vetta de LaLiga, ma Ancelotti ha poco da sorridere visto durante il match si è infortunato David . Il centrale austriaco è ...

Real Madrid: stagione finita per Alaba per la rottura del legamento crociato del ginocchio (come Militao e Courtois) Eurosport IT

Real Madrid: si ferma anche Alaba per un problema al ginocchio

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il Real Madrid perde David Alaba per unlungo periodo a causa di un un grave infortunio al ginocchio avvenuto durante ...

Brutte notizie per i blancos perché il centrale austriaco sarà out per i prossimi mesi: è il terzo dopo quelli di Courtois e Militao ...