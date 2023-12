Real Madrid | poker al Villarreal e notte in testa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Liga,inper il, che batte il Villar4-1 e in attesa del Girona ritorna in vetta alla classifica Iltorna in, almeno per una, alla Liga. Contro il Villarla squadra di Carlo Ancelotti ha la meglio sui sottomarini gialli con una vittoria netta. Ad aprire le danze ci pensa il solito Bellingham, seguito dall’altrettato solito Rodrygo, al nono centro stagionale. Dopo il gol del 2-1 di Morales, arrivano anche i gol dell’ex Milan Brahim Diaz e di Modric.in vetta quindi per le Merengues, in attesa del Girona rivelazione. La squadra di Michel sarà in campo domani sera ed affronterà l’Alaves, tredicesimo nella Liga.