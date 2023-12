Real Madrid nei guai | out Alaba | Ancelotti pesca il sostituto in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il tecnico del, Carlo, continua a perdere molti pezzi nel suo reparto arretrato a causa di unadi infortuni. Questa stagione per ilsta andando bene con il primo posto a punteggio pieno nel girone di Champions League (con il Napoli secondo) e in campionato la lotta con la sorpresa dell’anno Girona per la vetta della classifica. Per Carloquesta potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dei Blancos con il futuro dedicato solamente alla guida della Nazionale brasiliana e per tale motivo ci tiene molto a fare una stagione importante regalando trofei di valore al club madrileno. La sfortuna sembra però essersi abbattuta sul tecnico italiano e sulla sua squadra che ha perso molti giocatori davvero importanti per una ...