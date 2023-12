Real Casalnuovo pareggia con il San Luca

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilsorride a metà e scenderà di nuovo in campo giovedì nel turno infrasettimanale in casa del Siracusa Un pareggio che sta stretto ale che arriva al termine di una gara sicuramente non esaltante sul piano del gioco con un Sanche strappa un punto importante in chiave salvezza. Giallorossi fallosi che cercano di innervosire i padroni di casa spezzando continuamente il gioco. Nota positiva della giornata è che i granata proseguono nella striscia utile di risultati che sale a 8. La squadra di mister Esposito deve rinunciare a Pezzi per squalifica e Dore per infortunio. Pronti via e subito ilpassa in vantaggio grazie ad una imbucata di Vivacqua, servito da Reginaldo, che con un tiro a giro la infila sul secondo palo. I locali partono ...