Re Carlo III offre un salario maggiore per un operatore telefonico a Buckingham Palace

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è noto per il suo vasto personale che svolge diverse funzioni. Recentemente, il Palazzo reale ha utilizzato LinkedIn per la ricerca di personale, pubblicando un annuncio di lavoro per chi aspira a lavorare con la famiglia reale. Questa volta, il ruolo aperto è quello di, una posizione precedentemente pubblicizzata nel 2016, durante il regno di Elisabetta II. Ora, sotto il regno di reIII, lo stipendio per questa mansione è stato aumentato. Stipendio e Dettagli del Lavoro aIl Palazzoun contratto a tempo indeterminato per un nuovo, con uno stipendio annuo di 26.000 sterline, ovvero circa 30 mila euro. Il compito principale sarà ...