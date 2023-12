(Di lunedì 18 dicembre 2023) Notizia smentita praticamente in tempo reale con il documento bollinato dalla Ragioneria generale , il provvedimento in Gazzetta ufficiale e la circolare dell' Inps subito emessa con le istruzioni ...

Rdc, è finita: arriva il nuovo reddito, chi avrà l'assegno

Prima si è detto (scoop di Repubblica ) che la misura non sarebbe partita in tempo perché il governo era in ritardo e i decreti in alto mare. Notizia smentita praticamente in tempo reale con il ...

Rdc, è finita: arriva il nuovo reddito, chi avrà l'assegno Liberoquotidiano.it

Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare Fiscoetasse

Tutto pronto per l’assegno di inclusione: sostituirà il RdC

Ancora pochi giorni e l’Assegno di inclusione (Adi) farà il suo esordio in Italia. In Sicilia il sussidio dello Stato, che prenderà il posto del RdC, riguarderà circa 161 mila famiglie per un totale d ...

RdC: "Modena, trovato un tesoro di nome Bozhanaj"

"Talenti. Trovato un tesoro di nome Bozhanaj", titola il Resto del Carlino. "Il direttore sportivo Vaira racconta.