Ranking Atp aggiornato a lunedì 18 dicembre | nessun movimento tra i primi 100

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ilAtp a182023. Quando mancano ormai solamente un paio di settimane al via della stagione 2024,cambiamento da segnalare nella top 100 che vede Novak Djokovic davanti a tutti, con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e il numero 1 d’Italia Jannik Sinner alle spalle del serbo. Tra i200, rispetto a sette giorni fa, guadagnano una posizione sia Raul Brancaccio che Stefano Travaglia.ATP11Novak Djokovic (Srb) 11245 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7600 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 4805 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4235 (–) Alexander Zverev (Ger) 3985 (–) Holger Rune (Den) 3660 (–) Hubert ...

Dal più giovane Top 100 nel Ranking ATP a un veterano tornato in Top 50, è variegata la lista dei giocatori che hanno guadagnato oltre 100 posizioni ... (247.libero)

Con la conclusione del calendario 2023 del circuito Challenger sono minime le variazioni che interessano il Ranking ATP: non ci sono ovviamente ... (oasport)

Andrea Arnaboldi si ritira: 'È stata una scuola di vita'

Arnaboldi ha raggiunto il suo bestnel 2015 portandosi alla 153esima posizione. Andrea Arnaboldi si ritira dalle competizioni Nel circuitoha uno score di 4 - 10. Tra le quattro vittorie ...

Bye bye 2023, gennaio - Australian Open: Djokovic si prende tutto SuperTennis

Monfls rassicura sulle sue condizioni. Marta Kostyuk si rifiuta di giocare contro Mirra Andreeva nella finale di un torneo ... LiveTennis.it

Sinner, l’anno dei record: tutti i numeri

Con il match-esibizione contro Carlos Alcaraz il 22 dicembre in Spagna, si chiude il migliore anno della carriera del numero 4 del mondo, che vincendo la Davis ha rivoluzionato lo sport italiano. Nata ...

Bye bye 2023, gennaio - Melbourne incorona Sabalenka (finalmente!)

Martina vanta ben 18 trofei Slam in singolare ed ha chiuso ben sette stagioni in vetta al ranking, una in meno della primatista Graf. Paolini esce di scena al primo turno delle qualificazioni ...