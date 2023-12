Randy Orton | “Il mio avversario preferito? Christian”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 dicembre 2023)si può tranquillamente considerare una leggenda di questo business, è vero è più conosciuto come Legend Killer, ma il suo palmares e la sua dedizione per la disciplina lo mette di diritto come uno dei più grandi di questo mondo. Un nome a sorpresaci ha regalato diversi momenti da ricordare nella sua carriera e diversi match importanti. Oltre ai match, The Viper è stato protagonista di diverse storyline che sono passate alla storia e fra o grandi nomi che ha affrontato nei suoi 21 anni di carriera, in una recente intervista gli è stato chiesto di nominare il suo”. La risposta è stata abbastanza sorpresa perché nel nominare diversi grandi nomi comeha indicatoCage in ...