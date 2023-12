Randy Orton ha scelto un wrestler AEW come avversario favorito di sempre

Leggi su aewuniverse

In una recente intervista rilasciata a Maxim a The Legend Killer è stato chiesto chi fosse il suodi. Tra le tante leggende che l'ex campione WWE ha elencato e elogiato hal'attuale campione TNT Christian Cage. "Nella mia carriera ho affrontato tanti grandi avversari in WWE, Triple H, Mick Foley, John Cena, The Undertaker, ma tra tutti il miopreferito è stato Christian."e Christian Cage hanno avuto una faida nel 2011 e si sono affrontati a WWE Over The Limit in un match rimasto nel cuore di molti fan.