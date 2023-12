Quote sorteggi ottavi Champions | attenzione Napoli |  per i bookies può esserci il Bayern di Kim 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Tra poco, a Nyon, le big impegnate in Champions scopriranno grazie ai sorteggi degli ottavi di finale la loro prossima avversaria. Tutte le tre squadre di Serie A qualificate in questa fase (Inter, Lazio e Napoli) sono inserite nella seconda fascia, dunque affronteranno una delle teste di serie della competizione. Il Napoli, a differenza dell’Inter, può pescare come avversario il Real Sociedad, club che può essere una squadra più alla portata degli ‘azzurri’. Gli incroci da evitare, invece, sono quelli con Bayern Monaco e Manchester City. Stando al confrontosorteggi Champions di Superscommesse, i bookmakers indicano le due tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund come possibili prossime rivali dei partenopei: nel primo caso, gli azzurri si ritroverebbero contro l’ex Kim. Più distante il Manchester City, mentre sembra ci ...