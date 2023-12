Questa non è una poliziotta israeliana che allatta un bambino palestinese

Leggi su facta.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 7 novembre 2023 è stata pubblicata su TikTok la foto di una donna in uniforme mentreunseduta su degli scalini. L’immagine presenta in sovraimpressione un testo secondo cui la scena mostrerebbe una «» mentreun. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non ha alcun legame con l’attuale conflitto in Medio Oriente tra Hamas e l’esercito israeliano. Lo scatto è stato pubblicato originariamente su X il 30 ottobre 2023 dal giornalista messicano Jorge Becerril e, come si nel testo che accompagna l’immagine, mostra l’agente della polizia messicana Arizbeth Ambrosio cheunche non riusciva a ...