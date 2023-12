Quello della musica è un linguaggio universale | in grado di superare tutte le barriere diventando così uno strumento prezioso anche per i bambini con disturbi dello spettro autistico Come si svolge un percorso di musicoterapia e che benefici assicura? Lo raccontano due esperti del Centro Terapeutico dell’Antoniano di Bologna

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) «Lanon è solo arte, è emozione, sensazioni e coinvolgimento. Èse fosse un’altra forma di comunicazione, unche chiunque comprende e riconosce. È per questo che laè efficace e porta a risultati straordinari, in particolar modo per i soggetti autistici».racconta Marinella Maggiori, Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti(AIM) e musicoterapeuta di unspeciale che da oltre 40 anni offre trattamenti riabilitativi percondell’età evolutiva: ildi. Tra i servizi più importanti ...