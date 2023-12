Pubblica amministrazione | ripristinati i servizi dopo l’attacco hacker del gruppo russo Lockbit

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Isarebbero stati, scongiurando così il rischio di un blocco dei pagamenti. Lo ha annunciato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in risposta agli attacchiche nell’ultima settimana hanno coinvolto le pubbliche amministrazioni in Italia. Gli autori sarebbero del. Lo scrive Ansa, citando fonti informate. «Siamo da diversi giorni in contatto con la Westpole S.p.A. e con PA Digitale S.p.A. per dare loro il massimo supporto al contenimento dei disdovuti alinformatico di tipo ransomware portato a segno daldifono3.0», ha dichiarato l’Agenzia nazionale, «l’attività svolta ha consentito il ...