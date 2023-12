Pubblica amministrazione nel mirino degli hacker | attacco con richiesta di riscatto

Attacco informatico colpisce centinaia di enti pubblici italiani: 'Hacker russi chiedono riscatto'. A rischio stipendi e tredicesime

Un attacco informatico iniziato la mattina di venerdì 8 dicembre sta mettendo in seria difficoltà diverse strutture dellaitaliana, coinvolgendo anche circa 300 enti locali . L'attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker russo Lockbit . Secondo quanto l' Ansa ha appreso da fonti informate, dai ...

Zangrillo, avanti con impegni per Farnesina, pezzo importante Pa - News dalle Ambasciate - Ansa.it Agenzia ANSA

Zangrillo, avanti con impegni per Farnesina, pezzo importante Pa

La Farnesina rappresenta "un pezzo importante" della pubblica amministrazione, i dipendenti di questo ministero hanno una responsabilità ulteriore che è quella di offrire l'immagine del nostro Paese ...

Concorso Ministero della Giustizia: riapertura termini per 107 funzionari contabili a tempo indeterminato

165; non aver riportato condanne penali anche non definitive; non avere procedimenti penali pendenti; non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato da precedenti impieghi presso una ...