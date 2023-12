Pruzzo | «L’Inter sa cosa fare nei 90? | ma ieri protagonista Marusic»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha portato a casasera la vittoria dall’Olimpico, battendo agevolmente la Lazio per 2-0.in negativo. Ne parla. CONSAPEVOLE ? Roberto, su Radio Radio Mattino Sport e News, è ritornato sul 2-0 disera: «Ilprincipale è. In una partita come questa non ti puoi permettere una partita del genere. C’era un equilibrio totale e addirittura la Lazio si faceva preferire nel primo tempo. Poi vai sotto, devi recuperare e ci vai vicino con Rovella, ma dopo è finita col secondo gol. La Lazio ha fatto quello che ha potuto. Il meno in forma Calhanoglu, ho visto un Barella di grandissimo livello e Mkhitaryan corre per tutti.è una squadra consapevole, sa ...