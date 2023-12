Provincia | Petracca | perde la logica dell’indistinto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il risultato venuto fuori dalle urne per il rinnovo del Consigliole di Avellino non si presta ad interpretazioni, ma è incontrovertibile: il Pd, oltre ad essere l’unico in campo, è il primo partito con un esito che dà la rappresentazione inequivocabile di una forza politica radicata e dalla classe dirigente diffusa sull’intero territorio”. Così il consigliere regionale del Pd, Maurizio. «Vince la serietà e la linearità di chi ha fatto e fa scelte politiche chiare, trasparenti, senza accordi sottobanco, senza mercantilismi vari.la, dell’ammucchiata,il doppiogiochismo di chi non sa praticare disciplina di partito e non conosce senso dell’appartenenza. Alcuni risultati, poi, restituiscono indiscutibilmente ...