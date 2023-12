Prova di forza e di orgoglio di Penelope Cruz che | 20enne | ha tenuto testa chi voleva sfruttarla e ha detto no a Hollywood | ecco cosa è successo

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Già a 20 anni era una con le idee chiare. Per lo meno riguardo ai compromessi disposta ad accettare. Uno scricciolo di donna con ladi una leonessa. Ormai la conosciamo così. E fa impressione che sia un tratto di carattere che le appartiene fin da giovanissima. Come ha spiegato lei raccontando un fatto inedito sulla sua prima volta a. Un momento di cui è ancora moltosa, pur essendo passati anni. Perché ha, poco più che ventenne, a persone che pensavano di approfittarsi di lei. Facendole fare cose che nonfare. Una molestia in piena regola, insomma. Quando ancora non se ne parlava e quando dire ...