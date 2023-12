Protesta di Ultima Generazione a Torrimpietra | attivisti bloccano la Roma-Civitavecchia con il mastice

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Glidistamattina, all’altezza di Fiumicino, hanno bloccato l’Autostrada. In un’azione didai contorni cinematografici, gliappartenenti al movimento ambientalista dihanno occupato le carreggiate dell’autostradanei pressi della località di, frazione nel Comune di Fiumicino, provocando tensioni con gli automobilisti intrappolati nel blocco improvviso. GlidilaLa manifestazione dai lati estremi, finalizzata a ...

protesta degli ambientalisti alla Cop28 , la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Dubai fino al 12 dicembre. I ... (liberoquotidiano)

Un po' fuori stagione, in versione prenatalizia, arriva l'ennesima polemica sull'antifascismo in assenza di fascismo. Con effetto boomerang, ... (liberoquotidiano)

Un gruppo di attivisti per il clima hanno organizzato una manifestazione a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in occasione della Cop28 . Sono entrati, ... (liberoquotidiano)

Oggi sciopero di medici e veterinari, a rischio 25mila interventi

I motivi dellaLo sciopero di 24 ore è legato all'legge di bilancio messa a punto dal governo di Giorgia Meloni che, secondo i sindacati che hanno indetto la mobilitazione, non ...

Roma, blitz con una “marcia lenta” di Ultima Generazione blocca la Flaminia: traffico in tilt. “Piano piano cambiamo” QUOTIDIANO NAZIONALE

Ultima Generazione, flash mob di protesta: fango davanti al tribunale di Bologna il Resto del Carlino

Sciopero medici 18 dicembre, dai primari ai farmacisti: ecco chi non lavora oggi. A rischio 25mila interventi

Lunedì nero per la sanità. Oggi, 18 dicembre, è il giorno dellolo sciopero nazionale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Ssn proclamato da Aaroi-Emac, ...

Nuovo sciopero dei medici contro la manovra: “La sanità pubblica è una mangiatoia per i privati e il governo non mantiene gli impegni”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...