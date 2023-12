Proprietario di Pizzeria Blocca e Fa Arrestare Ladro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L'Aquila - Un coraggioso gesto da parte deldi unaa Sulmona ha portato all'arresto di unrichiedente asilo. Sabato sera, un giovane di 24 anni di origine marocchina aveva già compiuto furti in auto parcheggiate, rubando un telefono cellulare e un borsello con soldi e documenti. In seguito, era riuscito a sottrarre le chiavi da un barista e si era diretto verso la, che era chiusa per ferie. Forzando la serranda, tentava di compiere un furto quando ildel locale, che stava casualmente passando, lo ha sorpreso e fermato. Il coraggiosoha chiamato immediatamente il 112, e i carabinieri sono arrivati sul posto in soli tre minuti. Hanno arrestato il giovane marocchino in flagranza di reato e successivamente hanno condotto ...