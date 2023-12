Progetto Lazarus 2 | la recensione | loop temporale | alla seconda

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ladi2, dal 18 dicembre su Sky e NOW, la serie che riporta Pappa Essiedu al centro di tre settimane da rivivere ogni volta da capo... ma questa volta non sarà solo. Ricomincio da capo. Ritorno al futuro.er. Viaggi nel tempo etemporali sono gli ingredienti base dei film appena elencati. Sono solo alcuni titoli - tra i più noti e famosi - di pellicole che hanno trattato queste tematiche e sono entrati di diritto nella cultura pop quando si parla tra amici e familiari di questi argomenti. È su questa base che era stata costruita- una bella sorpresa seriale del 2022 - uno Sky Original UK che torna con la stagione 2 dal 18 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW con doppio appuntamento …