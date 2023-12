Prodi sfiudica la Schlein con il «passo del gambero»

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Quando 10 mesi fa Ellyvinceva a sorpresa le primarie del Pd sia chi la votò che chi osservava la politica da distanza aveva in cuor suo la convinzione, o speranza, di trovarci all’inizio di una fase nuova della sinistra italiana. Elly la prima donna, Elly la giovane, internazionale, con l’armocromista, attenta come nessuno prima di lei alla questione dei diritti. «Non ci hanno sentito arrivare» disse allora la neo segretaria Pd al suo popolo convinta di preparare una sorta di rivoluzione rumorosa per il Paese… 10 mesi dopo siamo a, udite udite, Romano. Quella che doveva essere una rivoluzione rumorosa si è trasformata nel ritorno del politico più soporifero degli ultimi 30 anni (e non solo per il tono di voce)., il due volte Presidente del consiglio, la prima nel 1996 e la sfiducia del 1998 la seconda qualche anno ...