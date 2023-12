Prevenzione Infarto e salute del cuore | novità dall’Intelligenza Artificiale

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ladele ladi Infarti miocardici acuti (definiti Stemi) stanno per ricevere un enorme aiuto dall’Intelligenza(AI). È infatti in corso uno studio della SIC che mette a confronto le capacità di un modello di intelligenzacon quelle dello specialista nel diagnosticare infarti miocardici acuti gravi definiti STEMI. I primi risultati indicano che l’algoritmo è in grado di effettuare un numero maggiore di diagnosi più precise e cure tempestive ed efficaci. Leggi anche › Attenzione ai rischi dell’“rosa”: il cardiologo e l’AI alleati L’Intelligenza...