Pressing | maxi lite in diretta Sabatini-Biasin-Zazzaroni | succede di tutto VIDEO

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023)che ha visto come protagonisti Sandro, Ivane Fabrizio: è successo veramente diOramai sui social network non si sta parlando d’altro se non dellache è andata in onda nella serata di ieri su Italia 1. Precisamente durante la trasmissione ‘‘, condotta dai giornalisti Massimo Callegari e Monica Bertini. L’appuntamento è fisso per ogni domenica sera, subito dopo il posticipo della giornata del campionato di Serie A. Al termine della partita tra Lazio ed Inter (vittoria in trasferta dei nerazzurri per 0-2) sono intervenuti gli ospiti in studio ed in collegamento.intra Ivan ...