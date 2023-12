Presentazione di ‘Cronache di Gente Felice’ a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un’affascinante evento culturale a: ladidirivela storie e memorie coinvolgenti del passato Il 17 dicembre scorso,ha ospitato un evento culturale presso il Palazzo Culturale in Via Roma. Il professor Davide Morgera, autore di “Cronache diFelice”, ha presentato le memorie, aneddoti e avvenimenti del paese dal dopoguerra ai primi anni del nuovo millennio. A presiedere l’evento Ilenia Giocondo, presidente dell’Associazione Editrice Carena, e Pietro Treccagnoli, qualianese ed ex giornalista del Mattino, attualmente pensionato. Hanno partecipato al evento anche il Sindaco Raffaele de Leonardis e l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro. Durante la, sono stati ...