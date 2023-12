Pregliasco tra tamponi e cenoni | il re dell’allarmismo è tornato

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Molte persone della mia generazione si ricorderanno quasi certamente quando da ragazzini, il sabato all’ora di pranzo, appena tornati dalla scuola, ci si precipitava davanti alla tv in bianco e nero per seguire Oggi le comiche, programma antologico in onda su Rai1 e condotto dal grande Renzo Palmer, alias Lorenzo Bigatti, il quale dava voce al celebre Braccobaldo Bau. Eppure quella magnifica carrellata di attori comici dell’epopea del muto – tra cui Charlie Chaplin, Buster Keaton, Ben Turpin, Harry Langdon e la coppia angloamericana di Stanlio e Onlio – impallidisce di fronte all’ennesima uscita virale di Fabrizio, forse l’esperto del terrore pandemico più mediatico durante il lungo periodo oscuro nel quale simili personaggi imperversavano h24 in ogni ambito dell’informazione nazionale. Intervistato dall’AdnKronos in merito alle accortezze da tenere durante ...