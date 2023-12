Precedenti Inter-Atlético Madrid | una rivincita da prendere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Saràper gli ottavi di finale di Champions League: iufficiali vedono solo una partita. Quella di febbraio e marzo (date e orari in arrivo nel pomeriggio) sarà la prima volta nella massima competizione UEFA I– L’unica volta che si è giocata la sfidain gara ufficiale è stato in occasione della Supercoppa Europea del 2010. Il 27 agosto si gioca allo Stade Louis II di Monte-Carlo, dopo il Triplete e la vittoria dei colchoneros in Europa League. I nerazzurri persero per 0-2, con rigore sbagliato nel finale da Diego Milito e parato da David de Gea. Al momento dell’errore dal dischetto (90?) il punteggio era già compromesso, per i gol di José Antonio Reyes al 62? e Sergio Aguero all’83’. In ...