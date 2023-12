Porti italiani “sotto assedio” | un rapporto di Libera svela il lato oscuro dell’attività criminale

Leggi su fmag

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gli scali marittimidiventano terreno fertile per l’incremento dei profitti dei gruppi criminali e la crescita delle collusioni. I, spiega il“Diario di Bordo” presentato nelle scorse ore a Roma da, sono punti chiave di arrivo, transito, scambio e intersezione, dove l’attivitàprospera, sfruttando la movimentazione di persone e merci. Il report, basato su dati provenienti da diverse fonti, tra cui Asso, la Commissione Parlamentare Antimafia, la DIA, la DNAA, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, rivela un quadro inquietantenei. Criminalità in Aumento: 140 Casi nel 2022 in 29Nel corso del 2022, ...