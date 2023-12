Polveriera Mar Rosso | stop di Evergreen alle merci da Suez | ecco perché

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La compagnia di navigazioneha interrotto temporaneamente il trasporto diisraeliane in seguito ad una serie di attacchi contro grandi navi comali e petroliere nel Mar

Un anno dopo la guerra del Tigrai: il Corno d'Africa resta una polveriera

Gli accordi di Pretoria non placano le tensioni. Africa e Occidente hanno mal interpretato il conflitto regionale su base etnica. L'Etiopia di Abiy Ahmed rimescola le alleanze e punta alRosso. Gli accordi di pace si dividono in due categorie: effettivi, quando ricreano il consenso tra le parti sulla natura della pace, e temporanei quando diventano pause per preparare altri ...

Polveriera Medio Oriente, la carneficina di Hamas e il rischio di trascinare Israele in un conflitto regionale Fortune Italia

La compagnia di navigazione Evergreen ha interrotto temporaneamente il trasporto di merci israeliane in seguito ad una serie di attacchi contro grandi navi commerciali e petroliere nel Mar Rosso ...