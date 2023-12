In una gara di Formula 1 un Pit stop può risultare decisivo per un pilota per vincere o perdere. Per un 'pilota' di camion un Pit stop può essere ... (247.libero)

Pit stop della salute, la sosta ai box - ambulatori che fa vincere la corsa contro le malattie

In una gara di Formula 1 unpuò risultare decisivo per un pilota per vincere o perdere. Per un 'pilota' di camion unpuò essere ancora più importante: può addirittura consentire di diagnosticare e, dunque ...

Il pit-stop alla cieca della Red Bull è impressionante: velocità mostruosa anche al buio Fanpage.it

Formula 1, Red Bull: pit-stop al buio in 2''84 sulla monoposto di Verstappen. VIDEO Sky Sport

Planters nutmobile makes a pit stop in Savannah to say ‘shell-o’ as part of a nutty adventure across the U.S

Some of you might think it’s crazy to drive through all 50 states, but imagine doing it all year round and in a pretty unconventional vehicle.Our Michaela Romero shows us one nutty group who made ...

What dog breeds are banned in the UK

The UK government banned Pit Bulls in 1991 after a spate of attacks – here is a list of all the dog breeds banned in the country ...