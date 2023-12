Pioli | «Da quando sono al Milan visti sempre con diffidenza»

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ma quale negatività, ma quale spogliatoio spaccato o in combutta contro l’allenatore. Stefanonel post gara di-Monza 3-0 mette a tacere ogni minimo disfattismo: «Daalall’esterno siamostatiun pochettino con, anchearrivati grandi risultati.arrivati ma qualcuno diceva “sì, però, perché altri hanno fatto qualcosina in meno…”. Questa negatività onestamente non è mai entrata aello e non sta entrando aello». Il tecnico più criticato della Serie A ne ha parlato a DAZN: «Siamo il, abbiamo grandi aspettative e continuiamo secondo me ad avere un potenziale enorme, ...