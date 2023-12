‘Pier Paolo Pasolini | i suoi 100 volti’ | si chiude il progetto di Giffoni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiSei istituti scolastici di istruzione superiore per un totale di 2160 studenti e 170 docenti coinvolti, quattordici giornate di proiezioni – sette estive ed altrettante autunnali – un docufilm originale realizzato per l’occasione, reading, laboratori di scrittura creativa, spettacoli, un workshop tenuto nel corso dell’ultima edizione di Campania Libri Festival, una collettiva d’arte con la partecipazione di 22 artisti: sono questi i numeri di Pier: i“100” volti,pensato dain occasione del centenario della nascita dicon il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. Presso ...