Picchia la compagna e le porta via la figlia | 28enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn piena notte, a seguito di una lite per futili motivi, ha colpito con pugni e schiaffi al volto la propriaconvivente, 38enne, e, dopo averla minacciata con un coltello, si è allontanato a bordo della sua autovetturando con se ladi appena un anno. L’uomo, undi origini albanesi, prima di lasciare l’appartamento ha minacciato la donna dicendo che avrebbeto la loro piccola in Albania e che non l’avrebbe più rivista. È accaduto la notte scorsa a Santa Maria Capua Vetere quando la richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, attraverso il “112”, ha immediatamente attivato la pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari dell’Arma, dopo essere arrivati ...