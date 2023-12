Perla Vatiero critica duramente Sara Ricci!

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF,si scaglia controRicci: le parole dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti sulla nota attrice di Vivere eliminata GF,DICE LA SUA SULL’EX GIEFFINA E ATTRICE,RICCI: LE DICHIARAZIONI DELL’EX FIDANZATA DI MIRKO BRUNETTI- Parlando con le amiche e inquiline,, a proposito dell’ultima eliminata, ha asserito: “Se hai la tua immagine dovresti avere qualcuno che te li manda. Dovresti avere un manager che ti manda i vestiti. Se ...

Grande Fratello, Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Parla lui

Il ragazzo è stato eliminato dal Grande Fratello ormai 10 giorni fa. Tuttavia continua ad essere al centro delle attenzioni per via del famoso 'triangolo' cone Greta Rossetti . Si segnala che in queste ultime ore una ragazza in una diretta condivisa su TikTok ha colto la palla al balzo per chiedere al giovane ex concorrente del reality show ...

Perla Vatiero, prima di Temptation Island aveva già partecipato a un altro programma tv: ecco cosa sappiamo leggo.it

Il punto di vista di Perla Vatiero - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Grande Fratello, l’inedito retroscena su Perla Vatiero | Classificata quinta a Miss Italia Umbria 2022

La beniamina di molti fan del Grande Fratello, Perla Vatiero, è stata già al centro delle cronache di gossip nel 2022 per via della sua partecipazione a Miss Italia Umbria 2022 ...

Grande Fratello, Mirko rivela tutta la verità sui social: cosa prova per Perla e per Greta

Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti ha rivelato sui social cosa prova per le due ex fidanzate.