Perché Raisi ha rinunciato alla passerella Onu in Svizzera

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La notizia della partecipazione del presidente del regime iraniano Ebrahimal Forum globale sui rifugiati a Ginevra, ha dato seguito ad una protesta da parte delle Resistenza Iraniana e dei suoi simpatizzanti, che hanno manifestato inper chiederne l’arresto.sarebbe responsabile di numerose uccisioni in Iran, ed in particolare del massacro di migliaia di oppositori nel 1988. Ammontano a 70 le condanne da parte dell’Onu dal 1981, ma nonostante questo, non ha ceduto nel suo impegno nel terrorismo internazionale e nella guerra regionale che gli hanno consentito di aumentare il suo potere. Per questo i suoi oppositori, insieme a tre ex prigionieri iraniani, durante la manifestazione inhanno chiesto di procedere al suo arresto qualora si fosse presentato. Il boia del ...