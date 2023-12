Perché il Grande Fratello stasera non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 dicembre 2023) , 18 dicembre 2023, lunedì 18 dicembre 2023, ilnon va insu Canale 5? Il reality condotto da Alfonso Signorini, almeno per questo mese di dicembre, rinuncia al doppio appuntamento settimanale e non andrà indi lunedì. I fan potranno seguire le avventure dei ragazzi nella casa ogni sabato sera. Questa sera, 18 dicembre, su Canale 5 ci sarà infatti una nuova puntata di Io canto generation, il talent musicale di bambini condotto da Gerry Scotti. Fino alla fine di dicembre, dunque, ilandrà insolo il sabato sera. La semifinale del talent di Gerry Scotti era in programma giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì alla Coppa Italia. La puntata è stato poi deciso dai ...