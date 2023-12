Perché il Grande Fratello non va in onda stasera e lunedì prossimo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ilnon va in18 dicembre 2023. “Ce ne faremo una ragione”, scrive qualcuno sui social. Ma c’è anche chi si dispera per quello che è ormai un appuntamento fisso nella prima serata di Canale 5. E non è tutto: anche, 25 dicembre, il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in. Vediamo, chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di sabato 16 dicembre 2023 Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel corso del photocall del “VIP” a Roma – ilcorrieredellacitta.comIl trash delcozza con ...