Pensioni medici e infermieri | affitti | donne | stop Superbonus | tutte le novità in Manovra

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il testo dellaè atteso in aula al Senato a partire dal pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, il voto di fiducia è fissato per venerdì 23. Il testo passerà alla Camera dal 27 per concludere l’iter entro il 30 dicembre

È stato un voto notturno quello per la Manovra in commissione Bilancio al Senato, a causa dei ritardi della maggioranza per approvare tutti gli ... (open.online)

Disco verde della Commissione Bilancio, il provvedimento è atteso in Aula mercoledì 20 dicembre, per il voto sulla fiducia venerdì mattina (ilsole24ore)

Sanità pubblica sotto attacco: comincia la battaglia per il cambiamento

Giovanni Lovaglio, Federazione Veterinarie Dirigenti Sanitari: 'Inflazione galoppante, ... L'attacco allecon l'art 33 depositato stanotte è un danno gravissimo anche per chi rientrava ...

Manovra, spunta emendamento: medici in pensione a 72 anni. Poi il dietrofront del governo Sky Tg24

Manovra, salve le pensioni di vecchiaia per medici e maestri - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Superbonus senza proroga, cosa può cambiare con il Milleproroghe o provvedimento ad hoc. Ecco come sarà nel 2024

Dalle pensioni di medici e maestri al Superbonus non prorogato: ecco tutti gli emendamenti approvati Sul Superbonus «tutta la notte abbiamo atteso dal ministero che ci fosse un segnale, che alla fine ...

Sciopero dei medici, i sindacati: "Non abbiamo imparato la lezione"

GENOVA - "Non abbiamo imparato la lezione: servono posti letto, medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari, ma questa manovra non solo spinge chi può ad andare in pensione prima ma non stabilizza ...