Patto con l' Albania | Mattarella firma il ddl | crollano i teoremi della sinistra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 dicembre 2023) In attesa di capire se e quando la Corte costituzionale albanese darà via libera alla procedura parlamentare relativa al protocollo siglato sull'asse Roma-Tirana per la gestione dei migranti, contestato dalle opposizioni, in Italia il disegno di legge di ratifica dell'accordo è pronto a cominciare il suo iter. Il presidenteRepubblica, Sergio, ha infattito l'autorizzazione alla presentazione alle Camere del provvedimento. L'esame del ddl, secondo quanto si apprende, comincerà a Montecitorio. Nei sette articoli che compongono il testo si fa riferimento tra le altre cose alle disposizioni organizzative e finanziarie. Tra queste ultime, il particolare, si legge che "per la realizzazione delle strutture previste nelle aree" indicate nel protocollo (Shengjin per le procedure di sbarco e di identificazione e Gjader ...