Pato O’Ward | McLaren | presente in IndyCar e futuro in Formula 1?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Diviso tra1.si appresta a vivere un 2024 con diverse ore di straordinario nelle sue giornate. Il pilota messicano farà parte del campionato diguidando l’Arrownel tentativo di detronizzare il campione uscente, Alex Palou di Chip Ganassi Racing. Contestualmente, però, la scuderia di Woking ha promosso il centroamericano a terzo pilota del team (in caso di defezione di uno tra Lando Norris e Oscar Piastri dovrà scendere lui in pista) di1. Come si sente il ragazzo con tutti questi compiti sulle spalle e quale potrebbe essere il suo? Èildellain1? Il pilota: “Adesso ...