Partecipare con divisione degli utili all’impresa commerciale familiare è compatibile con l’insegnamento?

E' tempo di concorsi: mentre è in svolgimento il concorso per l'insegnamento di ed. motoria alla primaria , per 1.740 posti, il Ministero ha bandito ... (orizzontescuola)

Concorso infanzia primaria e secondaria - chi non potrà partecipare pure in possesso dei requisiti d’accesso

Alcuni candidati, pur essendo in possesso dei previsti requisiti d'accesso al Concorso per la secondaria e per l'infanzia/primaria, non potranno ... (orizzontescuola)