Parità di genere in edilizia | Vanoncini la celebra con un calendario al femminile

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Bergamo. Sono le donne le protagoniste del nuovodiSostenibile Spa. Donne che lavorano in azienda, ritratte nella loro quotidianità per lanciare un segnale chiaro e forte a chi ancora crede che quello dell’sia un settore maschile: ladiè possibile sempre, qualunque sia l’ambito professionale in cui si opera. Frutto di un progetto, chiamato ON, che si protrarrà per tutto il 2024 e si focalizzerà su diversi temi legati all’uguaglianza e al rispetto, ilvuole essere un modo per sensibilizzare partner e clienti dell’azienda sulla necessità di dare vita a progetti che hanno come scopo ultimo il riconoscimento delladiintesa come il riconoscimento del talento di ...