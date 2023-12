Parigi 2024 | Malagò Tregua olimpica? Ci auguriamo venga rispettata

Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – “È molto importante ospitare gli Oscar dello sport nel salone d’onore del Coni, per noi è un onore. ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “È molto importante ospitare gli Oscar dello sport nel salone d’onore del Coni, per noi è un onore. Un evento che unisce le varie ... ()

Gli Europei 2024 di Pallanuoto femminile si terranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, e saranno in programma dal 5 al 13 gennaio: al via 16 Nazionali, ... (oasport)

L’ Italia si è fatta rispettare in ambito iridato nel 2023: i Mondiali disputati nell’anno solare in corso hanno portato un gran numero di medaglie e ... (oasport)

Tadej Pogacar sarà al via del Giro d'Italia 2024 . Il campione sloveno della UAE Emirates diventa così il corridore più atteso e il naturale ... (europa.today)

Borse Ue fiacche, Wall Street apre in rialzo. Tlc in fermento con blitz Iliad, a Milano vola Tim

Così il FTSE MIB di Milano è in flessione, in linea con il CAC 40 di, il DAX 40 di ... gli operatori scruteranno con particolare attenzione eventuali indicazioni restrittive per il. Nei ...

Parigi 2024, il Dream Team di LeBron alla ricerca del riscatto la Repubblica

Il durissimo attacco della Russia a Parigi 2024: "Ci vogliono neutralizzare". E' bufera Corriere dello Sport

LVMH e il lusso: le alterne fortune del settore destinate a cambiare direzione nel 2024

A differenza di quest’anno, gli investitori si aspettano che il 2024 inizi in modo debole, per poi sperimentare una ripresa nella seconda metà dell'annata.

Tennis: Nadal sta tornando, "Ce la farà e sarà al top"

Anche se in tanti sono pronti a scommettere che i veri obiettivi siano soltanto due: il Rolland Garros e i Giochi di Parigi 2024, entrambi sulla terra rossa dove Nadal è divenuto una leggenda. La ...