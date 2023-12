Paredes è sicuro | “Con il Napoli dobbiamo dare il massimo”

Sesta giornata Europa League: vincono Roma e Atalanta, passano Rangers, Qaraba , Sparta e Tolosa - UEFA Europa League

Contenuti top media ROME, ITALY - DECEMBER 14: Niccolo Pisilli celebrates with Leandroof ... Il Tolosa, che aveva bisogno di un punto per esseredi qualificarsi, passa in vantaggio con ...

Bologna fatale, ma Mourinho adesso vuole restare LAROMA24

Italiano: "La Fiorentina poteva fare ancora male alla Roma, con Paredes..." Tuttosport

Pagelle Bologna-Roma: Mourinho (4,5) scelte discutibili, Sanches (ng) sostituzione sbagliata

RUI PATRICIO 5,5 Colpito due volte, senza mai mettere le mani su altre situazioni di pericolo. MANCINI 5,5 Non sta bene e fatica. Prova almeno a mostrare i denti, a metterci il solito ...

Paredes: “Nessun alibi, dobbiamo dare tutti il massimo. Ci manca la qualità di Dybala”

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Bologna-Roma. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino.